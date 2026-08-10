В Стерлитамаке началась реконструкция знаменитой мозаики на фасаде ГДК

Монументальное панно, появившееся в 1974 году вместе с открытием ГДК, давно стало местной достопримечательностью. Его автор — известный советский и российский художник, заслуженный деятель РСФСР Павел Салмасов, чьё творчество тесно связано с Башкортостаном.

Мозаика выдержана в традициях советского монументального искусства и символизирует развитие промышленности, науки и спорта. Реставраторы бережно восстановят её исторический облик, чтобы картина продолжала украшать город и радовать жителей и гостей Стерлитамака.

Источник и фото: Городской Дворец культуры.