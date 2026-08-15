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Местные новости
15 Августа , 08:43

Новые достижения гимнастки из Стерлитамака

Об очередных достижениях гимнастки Полины Андреевой рассказал в соцсетях глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.

Новые достижения гимнастки из СтерлитамакаНовые достижения гимнастки из Стерлитамака
Новые достижения гимнастки из Стерлитамака

 

 

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва выступает на первенстве Европы по спортивной гимнастике в Загребе (Хорватия). 

 

Полина завоевала серебряную медаль в личном первенстве, уступив совсем немного соотечественнице Александре Андриановой из Москвы, внучке прославленного советского гимнаста Николая Андрианова.

 

В составе сборной России в командных соревнованиях в многоборье Полина завоевала золотую медаль. Тренер спортсменки - Елена Сергеевна Кайгулова.

 

Полине предстоит выступить в отдельных видах программы: вольные упражнения, брусья, гимнастическое бревно.

 

Фото: https://vk.ru/Emil_Shaymardanov?w=wall885197196_12844

Новые достижения гимнастки из Стерлитамака
Новые достижения гимнастки из Стерлитамака
Новые достижения гимнастки из Стерлитамака
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