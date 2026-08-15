Новые достижения гимнастки из Стерлитамака

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва выступает на первенстве Европы по спортивной гимнастике в Загребе (Хорватия).

Полина завоевала серебряную медаль в личном первенстве, уступив совсем немного соотечественнице Александре Андриановой из Москвы, внучке прославленного советского гимнаста Николая Андрианова.

В составе сборной России в командных соревнованиях в многоборье Полина завоевала золотую медаль. Тренер спортсменки - Елена Сергеевна Кайгулова.

Полине предстоит выступить в отдельных видах программы: вольные упражнения, брусья, гимнастическое бревно.

Фото: https://vk.ru/Emil_Shaymardanov?w=wall885197196_12844