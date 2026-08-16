Погода в Башкирии на начало новой недели

Сегодня, 16 августа, кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы, по юго-востоку республики без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем составит+13, +18°.

В понедельник, 17 августа, кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы, по юго-востоку республики без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Ночью столбики термометров покажут +4, +9°, днем +13, +18°.

Фото: архив | ИА «Башинформ»

Источник: https://www.bashinform.ru