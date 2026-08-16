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16 Августа , 05:45

Погода в Башкирии на начало новой недели

По данным синоптиков Башгидрометцентра в ближайшие дни погода существенно не изменится.

Погода в Башкирии на начало новой неделиПогода в Башкирии на начало новой недели
Погода в Башкирии на начало новой недели

Сегодня, 16 августа, кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы, по юго-востоку республики без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем составит+13, +18°.

В понедельник, 17 августа, кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы, по юго-востоку республики без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Ночью столбики термометров покажут +4, +9°, днем +13, +18°.

 

Фото: архив | ИА «Башинформ»

Источник: https://www.bashinform.ru

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