В СФ УУНиТ состоялись торжественные линейки ко Дню знаний

1 сентября на площадке главного корпуса прошли праздничные линейки, посвященные Дню знаний. Масштабное событие объединило первокурсников, преподавателей и гостей филиала, создав особую предпраздничную атмосферу. Утро началось с торжественной линейки для студентов колледжа СФ УУНиТ. На площадке царило оживление: первокурсники, еще не успевшие привыкнуть к новому статусу, с волнением и трепетом внимали напутствиям, а старшекурсники с гордостью делились опытом. Особое внимание на мероприятии уделили важности начального профессионального образования — именно здесь студенты получают не только фундаментальные знания, но и практические навыки, которые станут основой их будущей карьеры.



«Я искренне убежден в том, что эта первая, но очень важная ступень вашего профессионального становления будет очень значимой и принесет свои плоды в дальнейшем. Сейчас я искренне хочу пожелать вам, чтобы вы плодотворно, каждый день, день за днем, трудились, усваивали знания новые и становились частью нашего очень дружного, большого коллектива», - с приветственным словом выступил Игорь Сыров, директор СФ УУНиТ, доктор филологических наук, профессор.

Для студентов колледжа провели краткую презентацию внеучебной жизни: им рассказали о возможности посещать многочисленные спортивные секции, участвовать в творческих конкурсах и вступить в военно-патриотический клуб. Это стало приятным открытием для первокурсников, которые увидели, что учеба в колледже — это не только лекции, но и насыщенная внеурочная деятельность.



«Я всегда считал, что жизненный путь — он, как дорога велосипеда. Как ты будешь крутить педали, так и будет идти. Так что старайтесь, учитесь, стремитесь и, несмотря ни на что, возвращайтесь снова. Если перегорите — остановитесь, дышите свежим воздухом и возвращайтесь домой», - отметил Равиль Казангулов, член Ассоциации ветеранов СВО и Молодёжного Совета г. Стерлитамак РБ.



Вслед за колледжем эстафету приняли студенты высшего образования. На площадке у главного корпуса собрались представители всех факультетов: историки, педагоги, психологи, экономисты и будущие специалисты других направлений.



«Я раскрою небольшой секрет: вы учитесь в уникальном вузе. Я сейчас говорю именно о Стерлитамакском филиале УУНиТ. Это единственный вуз, наверное, даже не в республике, а в России, который возглавляет глава города Игорь Анатольевич. Поэтому вам вообще круто повезло учиться в таких вот стенах. Вам только новых побед, успехов, оценок — отлично! И чтобы все вы экзамены и зачеты сдавали автоматом!» - прокомментировал Айбулат Хажин, Председатель Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

Самым зрелищным и ярким этапом праздника стали творческие номера, подготовленные студентами различных факультетов. Выступления проходили на импровизированной сцене и сменяли друг друга, словно калейдоскоп талантов.



День знаний в СФ УУНиТ прошел на высоком организационном уровне, в атмосфере радости, единства и вдохновения. Помимо официальной части и концерта, студенты могли пообщаться друг с другом, сделать памятные фотографии с друзьями и преподавателями. Символично, что праздник объединил не только разные факультеты, но и разные поколения студентов. Для кого-то этот день стал первым шагом в мир высшей школы, для кого-то — очередной ступенькой на пути к профессии, а для выпускников — последним Днем знаний в стенах альма-матер. Но всех их объединяло одно — гордость за свой университет и вера в то, что учебный год принесет новые открытия, достижения и яркие моменты.



Стерлитамакский филиал УУНиТ вновь подтвердил, что является не просто образовательным учреждением, а настоящим центром притяжения талантливой молодежи, местом, где знания и творчество идут рука об руку.