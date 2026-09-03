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Местные новости
3 Сентября , 04:40

В Стерлитамаке изменится движение транспорта

Напоминаем, что в дни проведения фестиваля «Купец 2.0» будут перекрыты дороги по графику:

В Стерлитамаке изменится движение транспортаВ Стерлитамаке изменится движение транспорта
В Стерлитамаке изменится движение транспорта

- с 8:00 3 сентября до 8:00 7 сентября - ул. Худайбердина на участке от пересечения с ул. Мира до ул. Карла Маркса (проезды с односторонним движением);

- с 8:00 4 сентября до 18:00 6 сентября - ул. Сакко и Ванцетти на участке от пересечения с ул. Мира до ул. Карла Маркса, а также проезд к гостинице «Гранд-Отель Восток».

Схема перекрытия прилагается.

Движение транспорта МУП «СТУ» организовано следующим образом:

- маршрут №1: Колхозный рынок – Дом Быта – ж/д вокзал – Троллейбусное депо – кольцо Сода – Троллейбусное депо – ж/д вокзал – кольцо у Вечного огня – Колхозный рынок;

- маршрут №2: Колхозный рынок – пр.Ленина – завод СК и в обратном направлении;

- маршрут №3: Колхозный рынок – Дом Быта – кольцо ж/д вокзал – ул.Льва Толстого – пр.Ленина – Первомайск – пр.Ленина – Дом Быта – Колхозный рынок.

- маршруты №6,7,8,9,10,13,14,17,19,43,140,141,143 без изменений по маршруту.

Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя по возможности объездные пути.

По информации администрации г. Стерлитамак

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