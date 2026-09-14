"СР" объявляет конкурс бабушек и дедушек

Заявки на конкурс нужно присылать в сообщения нашего сообщества «ВКонтакте». На фото бабушка или дедушка должны быть запечатлены вместе с внуками.
Обратите внимание – голосование за участников конкурса пройдёт в нашем канале в «Максе»: https://max.ru/srgazeta
Условия участия: необходимо прислать фото в сообщения нашего сообщества «ВКонтакте» с указанием имени, фамилии и с коротким рассказом о себе.
Этапы конкурса
Первый этап (с 14 сентября по 1 октября):
— приём заявок;
— размещение фото участников в сообществе «ВКонтакте» и в нашем канале в «Максе».
Второй этап:
5 октября публикуем всех участников в нашем канале в «Максе» и запускаем голосование. Голосование продлится до 12:00 12 октября.
13 октября объявляем победителей конкурса — три призовых места.
Победители определяются большинством голосов подписчиков в канале «Макс».
Всем трём победителям дарим бесплатную подписку на газету «Стерлитамакский рабочий» (первое полугодие 2027 года).
Фото сгенерировано ИИ.