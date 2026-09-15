Инклюзия — это реальность

Рассказывает Юрий Панчишин, тифлопедагог, советник главы администрации городского округа город Стерлитамак по делам инвалидов:

— Я не просто наблюдал за этим праздником спорта со стороны — я был его частью! Мой стартовый номер — 4131 — теперь моя личная маленькая история победы. Наша команда вышла на специальную дистанцию в 2 километра. И я, как координатор этого движения, не мог остаться в стороне — тоже встал на старт вместе с ребятами. Скажу честно: движение — это жизнь! А когда ты бежишь в такой потрясающей компании, чувствуешь такое мощное плечо рядом — ты понимаешь, что можешь всё.

По словам участников, атмосфера на марафоне была невероятная: живая музыка, улыбки, поддержка совершенно незнакомых людей. Организация — на самом высоком уровне, всё продумано до мелочей, чтобы каждый участник чувствовал себя важным и нужным.

— У меня уже есть планы на следующий год! В 2027-м мы поедем в Уфу не только сборной клубов инклюзивной атлетики, но и всей семьёй, — признаётся Юрий Викторович Панчишин. — Потому что спорт объединяет, а пример вдохновляет. Спасибо всем, кто был рядом на дистанции и за её пределами! Вместе мы доказываем: инклюзия — не слова, а реальные шаги. Или, в нашем случае, реальные километры.

Фото Ю. Панчишина