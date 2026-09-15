Известные художники России будут рисовать Стерлитамак на открытом пленэре

Мероприятие объединит 15 профессиональных художников из разных регионов России, которые создадут работы, вдохновленные уникальной природой и культурным наследием региона. Проект "Живая палитра Башкортостана" создает инновационное креативное пространство для межрегионального профессионального диалога художников и осмысления природы через призму современного искусства. Проект направлен на развитие межрегионального культурного обмена, популяризацию природных достопримечательностей Башкортостана, создание коллекции произведений для итоговой выставки.



Инициатором проекта выступил меценат Рафаэль Мифтахов при поддержке администрации города Стерлитамак, Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова, ООО «Сеть развлекательных центров "Галактика", ООО «Управление парковым хозяйством» г. Стерлитамак.

Участниками станут известные современные художники со всей России: Евгений Гололобов (г.Пенза), Ирина Рыбакова (г.Кострома), Дмитрий Кузнецов (г.Углич), Дмитрий Сысоев (г.Пенза), Алексей Черный (г.Набережные Челны), Андрей Шамаев (г.Ярославль), Ильдар Акжигитов (г.Пенза), Максим Михаленя (г.Кострома), Михаил Ефремов (г.Кострома), Владимир Пентюх (г.Пенза), Анатолий Новгородов (г.Вологда), Атилла Галиуллин (г.Салават), Ралиф Ахметшин (г.Уфа), Наталья Непьянова (г.Пенза).



Основные события пленэра – пресс-конференция в Арт - пространстве ТРЦ Фабри г.Стерлитамак (17 сентября), пленэры в живописных местах Башкортостана: г.Стерлитамак, Салаватский район, Белорецкий район. Открытие выставки работ участников пленэра планируется 2 октября в Стерлитамакской картинной галерее Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова. Программу пленэра составляют следующие ключевые локации: Стерлитамакие шиханы (Торатау, Юрактау, Куш-тау), Природный парк Янгантау (д. Тикеево - родина Салавата Юлаеват, пещеры Идрисовская и Лаклинская, Айские притесы), Белорецкий район (гора Арвякрязь и горный хребет Крака) и конечно город Стерлитамак.

Результатом проекта станет создание коллекции работ, отражающих уникальность башкирской природы, развитие профессиональных связей между художниками России, популяризация культурного наследия региона, укрепление туристической привлекательности через искусство, организация итоговой выставки как точки культурного притяжения.



Всероссийский пленэр "Живая палитра Башкортостана" — это не просто художественное мероприятие, а значимый культурный проект, открывающий новые перспективы для развития изобразительного искусства и культурного туризма в Республике Башкортостан. Данный проект получил поддержку Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.

Фото организаторов и Оксаны Сальниковой.