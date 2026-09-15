Спартакиада — праздник спорта и здоровья

Более 350 участников, 16 команд и шесть спортивных дисциплин — на республиканской Спартакиаде трудящихся медики Башкортостана вновь вошли в число призёров.

В минувшую субботу, 12 сентября, в Уфе на стадионе имени Риммы Баталовой прошла Летняя спартакиада трудящихся Республики Башкортостан, организованная Федерацией профсоюзов Башкортостана. В соревнованиях участвовали команды, представлявшие профсоюзы производственной и социальной сфер. В своей группе команда Республиканского профсоюза работников здравоохранения заняла третье место.

Для профсоюзной команды это уже третий выход на республиканские соревнования — и третий раз медики подтверждают, что способны конкурировать с сильнейшими командами республики.

Спартакиада объединила спортсменов в настольном теннисе, армспорте, лёгкой атлетике, гиревом спорте, перетягивании каната и семейных стартах.

В настольном теннисе профсоюзную команду представляли победители чемпионата по теннису среди медиков — Семён Старновский из ГКБ № 13 Уфы и Анна Ядрёнкина из Клинической больницы скорой медицинской помощи. Для обоих это было первое участие именно в Спартакиаде трудящихся, но теннисом они занимаются профессионально. В итоге медики завоевали бронзовую медаль.

Заведующий перинатальным центром ГКБ № 1 города Стерлитамака Радик Латыпов в личном забеге показал отличную физическую подготовку и занял почётное второе место, а в эстафете — третье, внеся весомый вклад в общий успех сборной.

В команде Республиканского профсоюза здравоохранения были и два главных врача. Александр Юдин, главный врач Стерлибашевской ЦРБ, вместе с командой участвовал в перетягивании каната. Альмир Хасанов, главный врач Толбазинской ЦРБ, выступил в гиревом спорте.

Такой пример особенно важен для медицинских коллективов: руководители сами выходят на спортивные площадки и показывают, что забота о здоровье — это не только профессиональная обязанность, но и личная привычка.

В семейных стартах второй год подряд участвовала семья Михайловых — Вячеслав, Эльмира и их сын Роман из ГКБ № 21 имени Г. В. Сахаутдинова. Для семьи спорт давно стал частью повседневной жизни: вместе они регулярно участвуют в городских и районных соревнованиях.

Председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин отметил, что успешные выступления медиков на Спартакиаде трудящихся не случайны:

— Уровень подготовки команд и соперников достаточно высокий, он растёт. Но тот факт, что в последние годы мы занимаем призовые места в Спартакиаде, говорит о том, что спорт и здоровый образ жизни медики демонстрируют на собственном примере.

Марина Воронова

Фото от рескома профсоюзов работников здравоохранения

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