+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
16 Сентября , 07:36

Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»

Вот и отгремело одно из самых долгожданных событий — «Посвящение в студенты СФ УУНиТ». Этот праздник стал настоящим марафоном эмоций, испытаний и открытий, а его финал запомнится первокурсникам надолго.

Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»

Целая неделя напряжённой борьбы — именно столько времени понадобилось новоиспечённым студентам, чтобы доказать: они готовы носить гордое звание студента СФ УУНиТ. Каждый день был наполнен событиями, и скучать никому не пришлось.

Первокурсники проходили увлекательный квест на своём родном факультете, а затем отправлялись на испытания, подготовленные другими факультетами. Здесь пригодилось всё: смекалка, ловкость, умение работать в команде и, конечно, чувство юмора.

Особый азарт вызвал комический футбол — матчи со старшими курсами получились по-настоящему жаркими и весёлыми. Не менее зрелищными стали спортивные соревнования, где ребята выходили на ринг и демонстрировали силу, выдержку и волю к победе.

Но и это ещё не всё. Первокурсники снимали TikTok-и, покоряя социальные сети креативом, и выходили на главную сцену филиала, чтобы показать всё, на что способны. Песни, танцы, миниатюры — каждый факультет раскрыл свои таланты в полной мере.

Главный итог недели — теперь все первокурсники стали частью большой и дружной семьи СФ УУНиТ. И это не просто слова: ребята успели познакомиться, подружиться и почувствовать поддержку друг друга.

«Главное событие сегодняшнего дня — это церемония посвящения в студенты. Это не просто формальность, а важный ритуал, символизирующий начало вашего полноценного пути в нашем вузе. Подобно тому, как в истории посвящали в рыцари или наделяли высоким саном, сегодня мы принимаем вас в наше академическое сообщество, возлагая на вас ответственность и открывая новые горизонты», - с приветственным словом выступил Игорь Сыров, директор СФ УУНиТ, доктор филологических наук, профессор.

Кроме того, во время праздника студенты узнали о секциях и объединениях, которые работают в филиале. Оказалось, что здесь каждый может найти занятие по душе: от танцев и песен до диджеинга и студенческого туризма. Двери творческих и спортивных клубов открыты для всех, кто готов развиваться и пробовать новое.

Кульминацией праздника стало торжественное подведение итогов — момент, когда каждый факультет с замиранием сердца ждал результатов.

Первым свой кубок разыграл студенческий медиацентр «МедиАртерия». Награда вручалась за лучшую медийную активность на каждом факультете. Победителем стал факультет педагогики и психологии — команда, которая показала себя сплочённой, креативной и по-настоящему увлечённой. Их контент никого не оставил равнодушным.

Затем настало время подвести итоги соревнований «Неделя первокурсников». Интрига сохранялась до последнего момента, и вот результаты:

3 место — экономический факультет;
2 место — юридический факультет;
1 место — факультет математики и информационных технологий.

Победители получили заслуженные награды и бурные аплодисменты, а остальные участники — ценный опыт, новых друзей и яркие воспоминания.

От всей души поздравляем всех первокурсников СФ УУНиТ с посвящением! Пусть студенческие годы станут для вас временем открытий, достижений и незабываемых моментов. Вперёд — к новым вершинам!

По информации СФ УУНиТ

Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Целую неделю они шли к победе: как прошло «Посвящение в студенты СФ УУНиТ»
Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
16 Сентября , 05:51
Жительница Стерлитамака осуждена за покушение на убийство
Полезные советы
16 Сентября , 04:17
Осторожно, дикие животные: правила безопасности и что делать при встрече
Происшествия
15 Сентября , 06:52
Под Стерлитамаком в ДТП погиб водитель мотоблока
Здоровье
15 Сентября , 05:03
Стерлитамакская больница получила ультразвуковой анализатор кровотока
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru