В Стерлитамаке пройдёт Всероссийский день бега "Кросс нации"

Мероприятие пройдёт в Парке здоровья за ГСОК «Содовик» (ул. Кочетова, 26Г). Организаторы приглашают участников любого возраста — от малышей до ветеранов.
Программа дня:
10:00 — сбор участников
11:00 — торжественное открытие
11:20 — старт забегов
Награждение — сразу после финиша
Как зарегистрироваться?
Через «Госуслуги» (ЕПГУ) — www.gosuslugi.ru/landing/sp... (самый удобный способ!)
Предварительная заявка — 25 сентября до 17:30 в МАУ ДО «ДЮСШ № 2» (центральный вход на стадион «Содовик»)
Оригинал заявки — 26 сентября с 10:00 на месте проведения
Источник и фото: спорткомитет Стерлитамака.
0+