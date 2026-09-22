В Стерлитамаке пройдёт Всероссийский день бега "Кросс нации"

Мероприятие пройдёт в Парке здоровья за ГСОК «Содовик» (ул. Кочетова, 26Г). Организаторы приглашают участников любого возраста — от малышей до ветеранов.

Программа дня:

10:00 — сбор участников

11:00 — торжественное открытие

11:20 — старт забегов

Награждение — сразу после финиша

Как зарегистрироваться?

Через «Госуслуги» (ЕПГУ) — www.gosuslugi.ru/landing/sp... (самый удобный способ!)

Предварительная заявка — 25 сентября до 17:30 в МАУ ДО «ДЮСШ № 2» (центральный вход на стадион «Содовик»)

Оригинал заявки — 26 сентября с 10:00 на месте проведения

Источник и фото: спорткомитет Стерлитамака.

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