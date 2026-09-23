Прошло заседание КЧС по пожару в ТСК «Солнечный»

Пожар ликвидирован полностью. Сейчас Следственный комитет выясняет причины возгорания — по факту происшествия возбуждены уголовные дела. Прокуратура проверяет, соблюдались ли требования законодательства о пожарной безопасности. На время следственных действий здание ТСК «Солнечный», пострадавшее в огне, будет находиться под охраной подразделений УВД и Росгвардии.

В результате пожара погибли четыре человека. Власти города возьмут на себя организацию похорон, а семьям погибших окажут всю необходимую поддержку. Пять человек получили травмы и сейчас находятся на лечении в ГБ №1: состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое, остальных — как средней степени тяжести.

По итогам заседания выработан комплекс мер: оказать помощь пострадавшим и семьям погибших, провести внеплановые выездные проверки торговых центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности, организовать учебные тренировки и активизировать профилактическую работу.

По информации администрации г. Стерлитамак