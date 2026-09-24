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Местные новости
24 Сентября , 05:41

В Стерлитамаке продолжается ремонт дорог

В рамках ямочного ремонта на прошлой неделе РСУ ДОР отремонтировано 150 квадратных метров городских дорог.

В Стерлитамаке продолжается ремонт дорогВ Стерлитамаке продолжается ремонт дорог
В Стерлитамаке продолжается ремонт дорог

Фото: Ильнур Тазетдинов.

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