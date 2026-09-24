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Местные новости
24 Сентября , 04:00

В Стерлитамаке пройдут осенние сельскохозяйственные ярмарки

Администрация Стерлитамака приглашает горожан на осенние сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать на площади перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» (ул. Коммунистическая, 101) по субботам:

В Стерлитамаке пройдут осенние сельскохозяйственные ярмаркиВ Стерлитамаке пройдут осенние сельскохозяйственные ярмарки
В Стерлитамаке пройдут осенние сельскохозяйственные ярмарки

  • 26 сентября — с 10:00 до 15:00

  • 3 октября — с 10:00 до 15:00

  • 10 октября — с 10:00 до 15:00

  • 17 октября — с 10:00 до 15:00

К участию приглашают сельских товаропроизводителей, крестьянские и фермерские хозяйства, а также владельцев личных подсобных хозяйств.

Из-за плюсовой температуры реализация мясной продукции возможна только при наличии специального оборудования для охлаждения — прилавков, витрин или холодильников. Торговля непродовольственными товарами не допускается.

Кроме того, еженедельные ярмарки проходят по субботам и воскресеньям на территории Стерлитамакской межрайбазы (ул. Худайбердина, 85) с 09:00 до 16:00. Для сельхозпроизводителей участие бесплатное.

По информации отдела торговли и бытового обслуживания.

Фото Сергея Крамскова.

 

 
 
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