В Стерлитамаке пройдут осенние сельскохозяйственные ярмарки

26 сентября — с 10:00 до 15:00

3 октября — с 10:00 до 15:00

10 октября — с 10:00 до 15:00

17 октября — с 10:00 до 15:00

К участию приглашают сельских товаропроизводителей, крестьянские и фермерские хозяйства, а также владельцев личных подсобных хозяйств.

Из-за плюсовой температуры реализация мясной продукции возможна только при наличии специального оборудования для охлаждения — прилавков, витрин или холодильников. Торговля непродовольственными товарами не допускается.

Кроме того, еженедельные ярмарки проходят по субботам и воскресеньям на территории Стерлитамакской межрайбазы (ул. Худайбердина, 85) с 09:00 до 16:00. Для сельхозпроизводителей участие бесплатное.

По информации отдела торговли и бытового обслуживания.

Фото Сергея Крамскова.