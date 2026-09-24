В Стерлитамаке пройдут осенние сельскохозяйственные ярмарки

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26 сентября — с 10:00 до 15:00
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3 октября — с 10:00 до 15:00
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10 октября — с 10:00 до 15:00
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17 октября — с 10:00 до 15:00
К участию приглашают сельских товаропроизводителей, крестьянские и фермерские хозяйства, а также владельцев личных подсобных хозяйств.
Из-за плюсовой температуры реализация мясной продукции возможна только при наличии специального оборудования для охлаждения — прилавков, витрин или холодильников. Торговля непродовольственными товарами не допускается.
Кроме того, еженедельные ярмарки проходят по субботам и воскресеньям на территории Стерлитамакской межрайбазы (ул. Худайбердина, 85) с 09:00 до 16:00. Для сельхозпроизводителей участие бесплатное.
По информации отдела торговли и бытового обслуживания.
Фото Сергея Крамскова.