Простились с жительницей Стерлитамака, погибшей в пожаре ТСК «Солнечный»

В день трагедии она отправилась в торговый центр за покупками. Но выйти из охваченного в считанные минуты огнём здания, уже не успела. У Елены Захаровны остались супруг и два сына.

Проститься с Еленой пришли родственники, коллеги, друзья и все жители города, которые захотели отдать дань памяти погибшей землячке.

- Не укладывается в голове, в это сложно поверить, что её нет, такая жизнерадостная была, всегда доброжелательная, большое горе, - говорят с чувством скорби коллеги и друзья Елены.

Захоронение прошло на Новом кладбище. Искренние соболезнования семье, родственникам и близким Елены Захаровны, сил пережить это горе.

Фото Ирины Калошиной.