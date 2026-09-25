В Стерлитамаке пройдёт акция «Зелёная Башкирия»

Акция уже стала доброй традицией для горожан, которые семьями и целыми коллективами выходят на озеленение улиц. Жители высаживают своё семейное дерево и создают тематические аллеи.

В этот раз высадить молодые деревья планируется на трёх территориях:



🍃 на аллее по проспекту Октября, напротив ЖК «Олимп», начало акции в 9:00;

🍃 в парке содовиков, начало в 10:00;

🍃 на аллее здоровья, около ковид-госпиталя, начало в 11:00.

Принять участие в акции могут все желающие. Приходите сами и приводите родных и близких. Общими усилиями сделаем наш Стерлитамак ещё краше!

Источник и фото: администрация Стерлитамака.