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Местные новости
25 Сентября , 10:02

В Стерлитамаке пройдёт акция «Зелёная Башкирия»

Уже в эту субботу, 26 сентября, Стерлитамак присоединится к ежегодной республиканской акции «Зелёная Башкирия», которая проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

В Стерлитамаке пройдёт акция «Зелёная Башкирия»В Стерлитамаке пройдёт акция «Зелёная Башкирия»
В Стерлитамаке пройдёт акция «Зелёная Башкирия»

Акция уже стала доброй традицией для горожан, которые семьями и целыми коллективами выходят на озеленение улиц. Жители высаживают своё семейное дерево и создают тематические аллеи.

В этот раз высадить  молодые деревья планируется  на трёх территориях:


🍃 на аллее по проспекту Октября, напротив ЖК «Олимп», начало акции в 9:00;
🍃 в парке содовиков, начало в 10:00;
🍃 на аллее здоровья, около ковид-госпиталя, начало в 11:00.

Принять участие в акции могут все желающие. Приходите сами и приводите родных и близких. Общими усилиями сделаем наш Стерлитамак ещё краше!

Источник и фото: администрация Стерлитамака.

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