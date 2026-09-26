Все вместе!

Коллективы промышленных предприятий, общественные организации, учебные заведения, семьи участвовали в традиционной республиканской акции "Зелёная Башкирия", которая проходит в рамках национального проекта "Экологическое благополучие"

Сотрудники БСК: супруги Орловы - Елена и Павел, Жанна Кираева, Гузель Наставшева высаживают яблони на аллее парка содовиков (спонсор БСК предоставил посадочный материал).

Активное участие в акции приняли советы - ветеранов и молодежный.

Подружки из гимназии 1- Оливия Жигалова (9 лет) и Кира Чиусинская (10 лет) говорят:

- Мы хотим, чтобы Стерлитамак стал самым красивым и зелёным городом. Папа Оливии Дмитрий Жигалов считает, что акция полезна не только в экологическом, но и в воспитательном отношении.

Семья Имаевых ранее посадила на набережной Стерли три дуба и два клёна, а в парке сажают яблони.

Весело и дружно работают ребята из гимназии 2.

Евгения Дьяконова

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