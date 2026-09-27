Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём воспитателя

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Сегодня мы говорим спасибо воспитателям и их помощникам, музыкальным руководителям, педагогам-психологам, инструкторам по физической культуре и всем тем, кто создаёт в детских садах комфортную и безопасную среду, атмосферу яркого и беззаботного детства.

Именно вы закладываете первый кирпичик в будущее наших детей, воспитывая в них доброту и уважение, помогая раскрыть их потенциал и определить верные жизненные ориентиры. Спасибо вам за заботу и внимание к нашим юным горожанам.

От всей души желаю вам творческих и профессиональных успехов, крепкого здоровья, вдохновения и благополучия!

Эмиль Шаймарданов, глава администрации ГО г.Стерлитамак