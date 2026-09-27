«Лесная полянка» – территория весёлых, добрых малышей

Эта история началась в 1991 году. В Стерлитамаке открыли новый детский сад со сказочным названием «Лесная полянка» под номером 93. Заведовала им Валентина Михайловна Грицай.

2001-й принёс значительные перемены: в результате реорганизации детского сада № 31 (заведующая Татьяна Михайловна Кузнецова), где оказывалась коррекционная помощь ребятам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), произошло слияние двух коллективов – 31-го и 93-го детских садов.

УНИКАЛЬНЫЙ

«Лесной полянкой» много лет заведует энергичная и талантливая Наталия Анатольевна Плисецкая. Под её руководством была организована специальная коррекционная помощь детям, которые нуждались в реабилитации и социальной адаптации. И детский сад № 93 стал единственным в городе дошкольным учреждением, где успешно обучались и воспитывались дети с ОВЗ, с которыми занимались опытные педагоги Р.Н.Абдурахимова, А.А.Султанова, Н.В.Скибина.

В 2014 году по инициативе Н.А.Плисецкой и учителей-дефектологов Т.А.Беловой, И.Л.Попукайло в «Лесной полянке» была оборудована комната Монтессори.

С 2017 года здесь действует служба сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ для оказания профессиональной системной помощи. А в 2019 году организован консультационный центр, специалисты которого оказывают адресную и вариативную поддержку семьям, давая рекомендации по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. Под руководством старшего воспитателя А.Д.Карповой в детском саду выстроена прекрасная наставническая работа.

ЗАВЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Какие в детском саду уютные, красочно оформленные группы! Простор для детской игровой фантазии, творчества, общения друг с другом.

Здесь есть гимнастический зал, сенсорная комната, студия песочной терапии, башкирский музей, кабинеты специалистов разных профилей – учителей-дефектологов, логопедов, психологов.

А как нравится ребятишкам плавать в бассейне! Воспитатели поддерживают любовь к этому виду спорта, ведь плавание стимулирует физическое развитие, деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательных систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, является одним из лучших средств закаливания и формирования правильной осанки ребёнка.

Какой ребёнок не любит сказки? Только услышит плачущая малышка: «Жили-были старик со старухой…», как слёзки высыхают и на личике появляется интерес…

В «Лесной полянке» есть центр сказки. Нетрудно догадаться, что мальчикам и девочкам нравится бывать там, так же как и в галерее искусств и экологической игротеке.

Установленный в детском саду щадящий гибкий режим дня, рационально организованная двигательная активность воспитанников, психокоррекционные занятия, ступенчатое закаливание, физиотерапевтические процедуры и многое другое влияют на физическое и умственное развитие детей самым лучшим образом.

ДИАЛОГ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

Заведующая детским садом Наталия Анатольевна Плисецкая, отличник образования Республики Башкортостан, почётный работник общего образования Российской Федерации, отличается завидной энергией и большим творческим потенциалом. Она из тех людей, которым покой только снится.

– Наталия Анатольевна, расскажите об инновационных программах, которые осваивает коллектив детского сада.

– С 2023 года приоритетной стала работа по созданию модультеки как системной формы игровой поддержки развития детей с ОВЗ в рамках федеральной инновационной площадки совместно с ФИСО АО «ЭЛТИ-КУДИЦ».

Она реализуется через технологию проектной деятельности.

– Кто из педагогов задействован в этом направлении?

– Проектом по моделированию среды, способствующей самореализации личности, занимаются педагоги Л.П.Абдуллина, А.А.Дрыгина. Они разработали систему первичной профориентации детей с ОВЗ.

Педагогическая система, представленная талантливыми педагогами И.З.Ахременковой, А.П.Аскаровой в проекте «Использование современных педагогических технологий в формировании патриотических чувств у детей дошкольного возраста», ориентирована на воспитание маленьких граждан нашей страны.

На современном этапе наши педагоги активно используют передовые технологии для сохранения и стимулирования здоровья (физического, психического, эмоционального, социального), а также информационные и коммуникационные технологии (мультимедиа, электронные информационные и сетевые ресурсы) и др.

– В наше время многие коллективы участвуют в различных профессиональных конкурсах. Вы не являетесь исключением?

– Ни в коем случае. Наш коллектив – победитель смотра-конкурса на лучшую презентацию опыта работы в номинации «Презентация образовательного учреждения» (Москва, 2017 г.).

Победитель конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» (Москва, 2019, 2021 гг.).

Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» (Москва, 2018, 2019, 2020 гг.).

Номинант конкурса «Топ-100 лучших учреждений образования России» (Москва, 2021 г.).

Мы участники инновационных площадок – региональной «Организация ранней реабилитационной помощи детям с ОВЗ», а также федеральной «Современная модультека в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ».

Наши педагоги И.А.Ильина, Н.И.Серова, Г.Г.Мухаметова – активные участники конкурсов, соревнований, фестивалей и др. Среди них – победители городского конкурса учебно-методических разработок, призёры и победители городских и республиканских профессиональных турниров.

С гордостью хочу отметить: детский сад входит в состав Республиканского ресурсного центра «Ранний возраст».

– Да, получается 35 лет свершений и побед! Юбилей встречаете отличными достижениями.

Вы заслужили горячую благодарность от воинов специальной военной операции (1-й гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона им. Мугина Нагаева 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» (в/ч 12271); войсковой части – полевая почта 29596) за участие в оказании гуманитарной помощи.

– Да, нам написали сердечные, трогательные слова: «Мы высоко ценим ваш неутомимый и добросовестный труд, высокую ответственность. Ваша помощь и неравнодушное отношение заслуживают глубочайшего признания! Своей заботой о нас вы вносите неоценимый вклад в дело мира. Ваша поддержка важна для нас! Здоровья, радости, достатка. Победа будет за нами!»

Детский сад № 93 всегда был и остаётся территорией любви, заботы и профессионализма.

Евгения Дьяконова

Фото воспитателей детского сада № 93