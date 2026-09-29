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Местные новости
29 Сентября , 04:00

Премия как признание

Главный врач ГАУЗ РБ «Санаторий для детей „Нур“» города Стерлитамака Регина Ринатовна Саляхова удостоена высокой награды — она стала победителем общественной премии «Благо Дать» в номинации «Сердце детям».

Премия как признаниеПремия как признание
Премия как признание

Это признание стало особенно личным и дорогим для Регины Ринатовны.

— Я не просто работаю — я живу этим. Моё сердце принадлежит детям, и эта награда — лучшее тому доказательство, — призналась она.

По словам награждённой, победа в этой номинации — не просто награда, а подтверждение того, что она идёт верным путём.

— Иногда Вселенная отвечает взаимностью на любовь, которую ты отдаёшь, — отметила главный врач.

Награду Регине Ринатовне вручила Лариса Геннадьевна Назарова. Этот момент стал для победительницы огромной честью и очень волнительным событием.

— Я счастлива, что могу дарить тепло тем, кто в нём так нуждается. Спасибо за признание! Спасибо всем, кто верит в меня! — сказала Регина Ринатовна.

Коллектив санатория «Нур» и все, кто знает Регину Ринатовну, присоединяются к поздравлениям. Эта награда — заслуженное признание её труда, доброты и безграничной любви к детям!

Фото: санаторий "Нур".

Премия как признание
Премия как признание
Премия как признание
Автор:Марина Воронова
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