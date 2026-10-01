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Местные новости
1 Октября , 12:47

Активное долголетие: заряд бодрости и душевное тепло

Проект «Активное долголетие», является одним из важнейших направлений Народной программы партии "Единая Россия".

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Активное долголетие: заряд бодрости и душевное теплоАктивное долголетие: заряд бодрости и душевное тепло
Активное долголетие: заряд бодрости и душевное тепло

Дружная группа «Шагаем вместе» г. Стерлитамак под руководством невероятно энергичного и активного Члена Партии Ирины Петрухан провела сегодня зажигательную зарядку. Активисты "Молодой Гвардии" тренировались плечом к плечу со старшим поколением, заряжаясь их оптимизмом и жизнелюбием. Ирина Никифоровна Петрухан является квалифицированным инструктором групповых программ, экспертом по дыхательной гимнастике и здоровому питанию.

- Для меня огромная радость и честь проводить такую тренировку в преддверии праздника. Наше старшее поколение — это невероятный пример для молодежи! Сегодня мы не просто размялись, мы обменялись этой потрясающей и чистой энергией. Помните, что движение — это жизнь, здоровье и долголетие! - поделилась эмоциями Ирина Петрухан.

После активной тренировки все участники переместились в уютную атмосферу местного отделения Партии "Единая Россия" г. Стерлитамак, где их ждала тёплая и душевная чайная церемония.

Желаем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья! Мы ценим вашу мудрость и неиссякаемую жизненную энергию. С праздником!

 

Активное долголетие: заряд бодрости и душевное тепло
Активное долголетие: заряд бодрости и душевное тепло
Активное долголетие: заряд бодрости и душевное тепло
Активное долголетие: заряд бодрости и душевное тепло
Активное долголетие: заряд бодрости и душевное тепло
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