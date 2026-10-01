ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Как рассказал нам в эксклюзивном интервью директор колледжа Мидхат Биктимирович Мусакаев, Владимир — первый из жителей нашего города, который сложил голову на полях сражений специальной военной операции. Он был великолепным спортсменом, занимался футболом, а после окончания техникума успел поработать преподавателем ОБЖ в лицее № 12. Но выбрал для себя путь воина, защитника Отечества.

Срочную службу отслужил в морской пехоте. После окончания службы в армии заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции в составе инженерной бригады, которая на тот момент дислоцировалась в Башкортостане.

Погиб при выполнении воинского долга. На церемонии прощания с ним в 2023 году было принято решение проводить ежегодные турниры в его память. В этом году по традиции в турнире приняли участие восемь сильнейших команд из разных городов и весей республики. На поле стадиона «Содовик» встретились футболисты из Уфы, Октябрьского, Белебея, Салавата, Кумертау, Мелеуза и сборная техникума физической культуры. В турнире также приняла участие сборная команда школьников города.

Открывая турнир, заместитель главы администрации города Михаил Григорьев поприветствовал участников от лица администрации города и от себя лично. Михаил Васильевич выразил искреннюю благодарность руководству техникума. «Воин жив, пока о нём помнят, — сказал он, завершая своё выступление. — Пока мы проводим такие турниры, Владимир будет оставаться с нами».

Участников турнира приветствовали почётные гости: участник войны в Афганистане Игорь Фоктистов, методист отдела образования администрации города Александр Суздаль, заслуженный тренер РФ, директор ДЮСШ № 2 Александр Живаев, председатель ОО «Союз „Набат“», участники специальной военной операции, руководители общественных патриотических организаций. Перед началом турнира благодарственными письмами и грамотами были отмечены активисты спорта города.



Фото Сергея КРАМСКОВА.