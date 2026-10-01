В Стерлитамаке обсудили профилактику подростковых правонарушений

По данным полиции, за восемь месяцев текущего года в городе зарегистрировано около 60 преступлений с участием подростков. Четверо несовершеннолетних уже привлечены к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Среди основных причин правонарушений специалисты выделили слабый контроль со стороны родителей, незанятость подростков и их вовлечение в противоправную деятельность через интернет.

Для предупреждения подростковой преступности в городе продолжатся профилактические рейды и работа с родителями.

По информации УМВД по Стерлитамаку