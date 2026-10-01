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Местные новости
1 Октября , 05:21

В Стерлитамаке обсудили профилактику подростковых правонарушений

В Стерлитамаке состоялось заседание антинаркотической комиссии, посвящённое профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В мероприятии приняли участие сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Стерлитамаку во главе с начальником отдела Ольгой Викторовной Мазитовой.

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В Стерлитамаке обсудили профилактику подростковых правонарушенийВ Стерлитамаке обсудили профилактику подростковых правонарушений
В Стерлитамаке обсудили профилактику подростковых правонарушений

По данным полиции, за восемь месяцев текущего года в городе зарегистрировано около 60 преступлений с участием подростков. Четверо несовершеннолетних уже привлечены к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Среди основных причин правонарушений специалисты выделили слабый контроль со стороны родителей, незанятость подростков и их вовлечение в противоправную деятельность через интернет.

Для предупреждения подростковой преступности в городе продолжатся профилактические рейды и работа с родителями.

По информации УМВД по Стерлитамаку

В Стерлитамаке обсудили профилактику подростковых правонарушений
В Стерлитамаке обсудили профилактику подростковых правонарушений
В Стерлитамаке обсудили профилактику подростковых правонарушений
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