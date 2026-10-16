В Стерлитамаке приставы и опека отправили ребенка в тубдиспансер

Ребёнка безопасно доставили в Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр в Уфе, где он пройдёт полный курс терапии под наблюдением специалистов.

По информации республиканской службы судебных приставов, родители мальчика ведут асоциальный образ жизни; у обоих диагностирован туберкулёз (сейчас — в стадии ремиссии). Из‑за условий проживания и высокого риска для здоровья ребёнка медучреждение обратилось в суд. Суд признал требования врачей обоснованными и вынес решение о принудительной госпитализации несовершеннолетнего для лечения.

Для безопасной транспортировки использовали специализированный транспорт и средства индивидуальной защиты — это позволило минимизировать риски для всех участников. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.

Фото: Ксения Калинина.

Источник: ИА "Башинформ".