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Местные новости
16 Октября , 09:27

В Стерлитамаке приставы и опека отправили ребенка в тубдиспансер

В Стерлитамаке сотрудники службы судебных приставов совместно с органами опеки и врачами организовали сопровождение мальчика в туберкулёзный центр.

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В Стерлитамаке приставы и опека отправили ребенка в тубдиспансерВ Стерлитамаке приставы и опека отправили ребенка в тубдиспансер
В Стерлитамаке приставы и опека отправили ребенка в тубдиспансер

Ребёнка безопасно доставили в Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр в Уфе, где он пройдёт полный курс терапии под наблюдением специалистов.

По информации республиканской службы судебных приставов, родители мальчика ведут асоциальный образ жизни; у обоих диагностирован туберкулёз (сейчас — в стадии ремиссии). Из‑за условий проживания и высокого риска для здоровья ребёнка медучреждение обратилось в суд. Суд признал требования врачей обоснованными и вынес решение о принудительной госпитализации несовершеннолетнего для лечения.

Для безопасной транспортировки использовали специализированный транспорт и средства индивидуальной защиты — это позволило минимизировать риски для всех участников. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.

Фото: Ксения Калинина.

Источник: ИА "Башинформ".

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