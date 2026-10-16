В Стерлитамаке пройдёт заключительная сельхозярмарка

К участию приглашаются сельские товаропроизводители, крестьянские и фермерские хозяйства, а также владельцы личных подсобных хозяйств. Участие в ярмарке бесплатное.

В связи с плюсовой температурой воздуха действуют особые требования к реализации мясной продукции: продавать её можно только при наличии специального охлаждающего оборудования — прилавков, витрин или холодильников. Торговля непродовольственными товарами на ярмарке не допускается.

Кроме того, жители города могут посещать еженедельные ярмарки по субботам и воскресеньям на территории Стерлитамакской межрайбазы (ул. Худайбердина, 85). Они работают с 09:00 до 16:00, участие для продавцов также бесплатное.

Информация предоставлена отделом торговли и бытового обслуживания администрации города.

Фото Сергея Крамскова и организаторов.