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Местные новости
16 Октября , 07:02

В Стерлитамаке пройдёт заключительная сельхозярмарка

17 октября на площади перед Дворцом спорта «Стерлитамак‑Арена» (ул. Коммунистическая, 101) состоится заключительная сельскохозяйственная ярмарка. Торговые ряды будут открыты с 10:00 до 15:00.

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В Стерлитамаке пройдёт заключительная сельхозярмаркаВ Стерлитамаке пройдёт заключительная сельхозярмарка
В Стерлитамаке пройдёт заключительная сельхозярмарка

К участию приглашаются сельские товаропроизводители, крестьянские и фермерские хозяйства, а также владельцы личных подсобных хозяйств. Участие в ярмарке бесплатное.

В связи с плюсовой температурой воздуха действуют особые требования к реализации мясной продукции: продавать её можно только при наличии специального охлаждающего оборудования — прилавков, витрин или холодильников. Торговля непродовольственными товарами на ярмарке не допускается.

Кроме того, жители города могут посещать еженедельные ярмарки по субботам и воскресеньям на территории Стерлитамакской межрайбазы (ул. Худайбердина, 85). Они работают с 09:00 до 16:00, участие для продавцов также бесплатное.

Информация предоставлена отделом торговли и бытового обслуживания администрации города.

Фото Сергея Крамскова и организаторов.

Автор:Ирина Петрова
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