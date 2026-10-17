Аномальное тепло уходит: Башкирию ждёт резкое похолодание

Однако уже в начале следующей недели погода заметно изменится. По данным Башгидромета, из‑за смены антициклонов и прохождения холодного фронта в республике начнётся резкое похолодание.

19 октября в большинстве районов днём температура опустится до +8…+13 °C, на юго‑востоке ещё сохранится относительно тёплая погода — до +18 °C. Местами пройдут небольшие дожди, ветер северо‑западного направления усилится до 15–20 м/с.

20 октября похолодание продолжится: ночью ожидается +1…−4 °C, днём — +5…+10 °C.

Фото: Гузель Кудашева.