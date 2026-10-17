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17 Октября , 03:30

Аномальное тепло уходит: Башкирию ждёт резкое похолодание

Тёплая осень в Башкирии подходит к концу. Уходящая неделя выдалась аномально тёплой: под влиянием среднеазиатских воздушных масс температуры местами приближались к абсолютным максимумам, зафиксированным в прежние годы.

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Аномальное тепло уходит: Башкирию ждёт резкое похолоданиеАномальное тепло уходит: Башкирию ждёт резкое похолодание
Аномальное тепло уходит: Башкирию ждёт резкое похолодание

Однако уже в начале следующей недели погода заметно изменится. По данным Башгидромета, из‑за смены антициклонов и прохождения холодного фронта в республике начнётся резкое похолодание.

19 октября в большинстве районов днём температура опустится до +8…+13 °C, на юго‑востоке ещё сохранится относительно тёплая погода — до +18 °C. Местами пройдут небольшие дожди, ветер северо‑западного направления усилится до 15–20 м/с.

20 октября похолодание продолжится: ночью ожидается +1…−4 °C, днём — +5…+10 °C.

Фото: Гузель Кудашева.

 

Автор:Ирина Петрова
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