Политехнический колледж Стерлитамака после ремонта

Цель визита — мониторинг того, как объект выглядит сейчас, после завершения капитального ремонта. Директор колледжа Александр Мирошкин провел для парламентариев подробную экскурсию, показал отремонтированные актовый зал, учебные кабинеты, архив и спортивные залы. В обновленных помещениях уже шли занятия.



Парламентарии высоко оценили качество проведенных работ. Они обратили внимание на чистоту и аккуратность в помещениях, а также на то, что в колледж завезена современная мебель. Особое впечатление на гостей произвел потолок — по их мнению, он смотрится очень гармонично и современно, став удачным дизайнерским решением.



- На протяжении всего ремонта мы регулярно мониторили ход работ, — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лилия Бикметова. — И сейчас нас встречают красивые, светлые и по-настоящему современные помещения. Очень приятно видеть, как преображается колледж, ведь это — будущее наших студентов.



Напомним, что Стерлитамакский политехнический колледж был отремонтирован в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Реализация этого проекта является частью Народной программы «Единой России», которая направлена на обновление материально-технической базы учебных заведений и подготовку квалифицированных кадров для реального сектора экономики.