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Местные новости
6 Октября , 07:02

Политехнический колледж Стерлитамака после ремонта

В ходе рабочей поездки в город Стерлитамак депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ Айбулат Хажин и Сергей Мережко посетили Стерлитамакский политехнический колледж.

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Политехнический колледж Стерлитамака после ремонтаПолитехнический колледж Стерлитамака после ремонта
Политехнический колледж Стерлитамака после ремонта

Цель визита — мониторинг того, как объект выглядит сейчас, после завершения капитального ремонта. Директор колледжа Александр Мирошкин провел для парламентариев подробную экскурсию, показал отремонтированные актовый зал, учебные кабинеты, архив и спортивные залы. В обновленных помещениях уже шли занятия.


Парламентарии высоко оценили качество проведенных работ. Они обратили внимание на чистоту и аккуратность в помещениях, а также на то, что в колледж завезена современная мебель. Особое впечатление на гостей произвел потолок — по их мнению, он смотрится очень гармонично и современно, став удачным дизайнерским решением.


- На протяжении всего ремонта мы регулярно мониторили ход работ, — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лилия Бикметова. — И сейчас нас встречают красивые, светлые и по-настоящему современные помещения. Очень приятно видеть, как преображается колледж, ведь это — будущее наших студентов.


Напомним, что Стерлитамакский политехнический колледж был отремонтирован в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Реализация этого проекта является частью Народной программы «Единой России», которая направлена на обновление материально-технической базы учебных заведений и подготовку квалифицированных кадров для реального сектора экономики.

Политехнический колледж Стерлитамака после ремонта
Политехнический колледж Стерлитамака после ремонта
Политехнический колледж Стерлитамака после ремонта
Политехнический колледж Стерлитамака после ремонта
Политехнический колледж Стерлитамака после ремонта
Политехнический колледж Стерлитамака после ремонта
Политехнический колледж Стерлитамака после ремонта
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