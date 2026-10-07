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Местные новости
7 Октября , 04:34

После юбилея и фестиваля

Наградили организаторов

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После юбилея и фестиваляПосле юбилея и фестиваля
После юбилея и фестиваля

В администрации ГО состоялось чествование тех, кто внёс весомый вклад в подготовку празднования юбилея города и фестиваля «Купец 2.0».

Открывая торжество, глава администрации города Эмиль Шаймарданов отметил, что подготовка началась ещё с зимы. Были жаркие дискуссии, новые идеи. В итоге праздник получился очень масштабным и ярким.

«В организацию праздника внесли свою лепту тысячи людей: творческие коллективы, правоохранительные органы, администрация города, наши волонтёры – отметил Эмиль Владиславович. – И у нас всё получилось. Всем огромное спасибо!»

Благодарственные письма за вклад в организацию фестиваля «Купец 2.0» и юбилея города получили известные предприниматели города – меценаты, деятели культуры и искусства, руководящие работники, представители молодёжных организаций.

Завершилось мероприятие коллективным фотографированием у входа в администрацию.

Фаяз Юмагузин

Фото пресс-службы администрации г. Стерлитамака

Автор:Фаяз Юмагузин
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