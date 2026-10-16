Партия рядом: помогаем защитникам делом!

В ходе визита молодогвардейцы освоили технику узелкового плетения и узнали, как правильно подбирать цветовую гамму ткани в зависимости от времени года и ландшафта. Совместными усилиями за несколько часов работы команде удалось изготовить несколько метров прочного маскировочного полотна.

Своими впечатлениями от работы поделился молодогвардеец Надир Хамматов:

- Плетение маскировочных сетей — кропотливый труд, здесь важен каждый узелок, ведь от качества нашей работы напрямую зависят жизни бойцов и сохранность техники. Мы старались вложить в это дело всю свою заботу и тепло. Приятно видеть, как много неравнодушных людей объединяются ради общего дела.

В завершение встречи координаторы центра поблагодарили молодогвардейцев за отзывчивость и отметили, что такая поддержка и рабочие руки сейчас необходимы как никогда.