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Местные новости
16 Октября , 10:30

Партия рядом: помогаем защитникам делом!

Активисты «Молодой Гвардии» города Стерлитамака в рамках направления «Добрые дела» проекта «Партия рядом» посетили центр по изготовлению маскировочных сетей.

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Партия рядом: помогаем защитникам делом!Партия рядом: помогаем защитникам делом!
Партия рядом: помогаем защитникам делом!

В ходе визита молодогвардейцы освоили технику узелкового плетения и узнали, как правильно подбирать цветовую гамму ткани в зависимости от времени года и ландшафта. Совместными усилиями за несколько часов работы команде удалось изготовить несколько метров прочного маскировочного полотна.

Своими впечатлениями от работы поделился молодогвардеец Надир Хамматов:
- Плетение маскировочных сетей — кропотливый труд, здесь важен каждый узелок, ведь от качества нашей работы напрямую зависят жизни бойцов и сохранность техники. Мы старались вложить в это дело всю свою заботу и тепло. Приятно видеть, как много неравнодушных людей объединяются ради общего дела.

В завершение встречи координаторы центра поблагодарили молодогвардейцев за отзывчивость и отметили, что такая поддержка и рабочие руки сейчас необходимы как никогда.

Партия рядом: помогаем защитникам делом!
Партия рядом: помогаем защитникам делом!
Партия рядом: помогаем защитникам делом!
Партия рядом: помогаем защитникам делом!
Партия рядом: помогаем защитникам делом!
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