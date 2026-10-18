Когда твой папа – лучший

День отца, который в этом году в нашей стране отмечается 18 октября – повод вспомнить о важной роли папы в жизни ребёнка и поблагодарить его за заботу и поддержку.



Говорят, что успешный папа успешен во всём. Главный врач городской клинической больницы № 1 г.Стерлитамака, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по Стерлитамакскому медицинскому округу Ильшат Иншарович Яппаров – не просто руководитель крупнейшей больницы Приволжского федерального округа, депутат Совета городского округа, но и многодетный отец, чья профессиональная и общественная деятельность получила высокую оценку на республиканском уровне.



Он является двукратным победителем респуб-ликанского конкурса «Лучший врач года» (в 2022 и 2024 годах был признан первым в номинации «Лучший руководитель медицинской организации») и имеет звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан».

В этом году Ильшат Иншарович стал лауреатом республиканского конкурса «Отцовская доблесть» в номинации «Папа – активист». Из 108 номинантов он вошёл в число 35 финалистов и был признан победителем.



Сам он так прокомментировал эту награду:

– Для меня эта премия – признание того, что быть многодетным отцом – одна из главных и не менее важных моих ролей в жизни.

Вместе с супругой Азалией они воспитывают троих детей. Старший сын Тимур учится в 10-м профильном медицинском классе средней школы № 1, средняя дочь Амира также интересуется медициной и уже подумывает связать с ней своё будущее, а младший, Тагир, только познаёт этот мир –

и родители радуются любым его успехам.



– Стараюсь проводить побольше времени с детьми и своим примером показывать, что работу можно успешно совмещать с любимым делом. С большим удовольствием занимаюсь хоккеем, в моём увлечении меня поддерживает круг друзей. Верю, что мои дети видят во мне положительный пример, – говорит Ильшат Иншарович.



Ильшат Иншарович Яппаров – пример того, как можно успешно совмещать руководство крупным медицинским учреждением, активную общественную позицию и роль многодетного отца. Его победа в конкурсе «Отцовская доб-лесть» стала заслуженным признанием этих заслуг.



М. СЕРГЕЕВА