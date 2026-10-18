Без труда работников общественного питания невозможно представить ни один завтрак, обед или ужин.
Накануне профессионального праздника о своих обязанностях и коллегах рассказывает заместитель директора одного из стерлитамакских ресторанов Ангелина Леухина.
Ангелина, что входит в ваши обязанности?
– Оперативное управление рестораном, контроль за качеством продукции и стандартов обслуживания, управление командой и обеспечение бесперебойных поставок – от кухни до зала.
То есть суть моей работы – обеспечивать слаженную работу ресторана как единого механизма.
– Специфика?
– Это ресторан быстрого обслуживания, специализирующийся на блюдах из курицы.
– Главный приоритет для всей вашей команды?
– Продуктовая безопасность – абсолютный приоритет. Мы работаем в соответствии со всеми установленными стандартами, которые предполагают строгий контроль на всех этапах: от приёмки сырья до хранения и реализации готовой продукции.
Регулярно проводим аудиты поставщиков, обучаем персонал санитарным нормам и правилам ротации сырья.
– Вы сталкивались с дефицитом?
– Мы тщательно планируем поставки и работаем только с надёжными партнёрами, чтобы в периоды повышенного спроса не возникло проблем.
– Организации общепита обычно довольно консервативны. Что, например, можно изменить в рецептурах классических блюд?
– Дело заключается в инновациях, касающихся организационной сферы работы ресторана. Мы цифровизируем внутренние процессы – переходим на электронный документооборот, используем аналитику данных для совершенствования всей работы.
-Ангелина, как вы воспринимаете профессиональный праздник – День работников пищевой промышленности?
– Для меня это знак уважения и признательности тем, кто обеспечивает продовольственную стабильность и безопасность – от фермеров и технологов до поваров и работников организаций общественного питания. Для нашей команды – это возможность оглянуться на сделанное, поблагодарить сотрудников за труд и напомнить людям о себе, ведь наша работа напрямую влияет на качество жизни горожан.
На фото: Ильвина Кашапова за работой.
Фото: Полины Рафиковой.