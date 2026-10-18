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Местные новости
18 Октября , 05:45

Под рёв моторов

Закрылся мотосезон

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Под рёв моторовПод рёв моторов
Под рёв моторов

В первых числах октября состоялось традиционное закрытие мотосезона. На парковке у торгового центра «Ёлка» собрались самые разные гости: семьи с детьми, любители мотокультуры и представители байкерских объединений – Fenrir MG Russia, Club 49 MC Sterlitamak, «Сибирские ястребы» и другие. Организатором мероприятия выступил клуб «Стальные призраки».

С приветственным словом к участникам встречи обратился заместитель главы администрации по связям с общественностью Павел Николаевич Шорохов: «Хочу отметить, что мотосообщества являются дружными и сплочёнными, реализуют много интересных и социально-значимых мероприятий. Огромных успехов вам и до встречи!».

Для всех присутствующих была подготовлена развлекательная программа, ведущей которой стала Полина Прусова. Также выступили творческие коллективы города.

Президент клуба «Стальные призраки» Тимофей Чугунов сказал, что сезон закрыли благополучно.

«Хоть и были проблемы с бензином – это не помешало нам хорошо покататься», – подчеркнул он.

Владимир Суворов, президент клуба «49 MC» сказал, что уходящий год получился насыщенным, а грядущий будет ещё лучше.

Желающие участвовали в интерактивной игре – разгадывали слова из байкерского сленга. Так они узнали, что «вэшка» – это мотоцикл с V-образным двигателем, «штурвал» – руль байка, «аппарат» – сам мотоцикл, «баг» – неисправность или поломка, «абзац» – слово с несколькими значениями (от остановки или конца поездки до ситуации, когда байк не подлежит ремонту, или даже трагического исхода), а «база» – место сбора сообщества.

Завершая встречу в Стерлитамаке, участники отправились к Вечному огню, чтобы возложить цветы. А затем под рёв моторов колонна байкеров направилась в сторону Ишимбая и Салавата.

Ирина Герцен

Фото Сергея Крамскова: https://vk.ru/album-22753747_311006836

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