Вкусный праздник

Каждый год в октябре отмечается День работников пищевой промышленности.



Рассказывает заведующая производством кафе «Ивушка» Лилия Ильдаровна Нигматуллина:

– Наш праздник объединяет всех, кто трудится на благо продовольственной безопасности страны: технологов, пекарей, поваров, кондитеров. Они обеспечивают горожан разнообразными полезными и вкусными изделиями и делают нашу жизнь обеспеченной и стабильной.

– Лилия Ильдаровна, в чём заключается суть вашей работы?



– В том, чтобы идти в ногу со временем. Я разрабатываю меню на каждый день и технологии приготовления блюд, которые отвечают всем требованиям современных диетологов с учётом вкусов населения и особенно молодёжи, так как наше кафе напрямую обслуживает учебные заведения.

А наш праздник – ещё одна возможность подвести итоги работы, обсудить достижения, проблемы и перспективы отрасли.

Фото А. Нигматуллиной.