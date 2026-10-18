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Местные новости
18 Октября , 06:30

Вкусный праздник

Пекарей, поваров, кондитеров…

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Вкусный праздникВкусный праздник
Вкусный праздник

Каждый год в октябре отмечается День работников пищевой промышленности.


Рассказывает заведующая производством кафе «Ивушка» Лилия Ильдаровна Нигматуллина:
– Наш праздник объединяет всех, кто трудится на благо продовольственной безопасности страны: технологов, пекарей, поваров, кондитеров. Они обеспечивают горожан разнообразными полезными и вкусными изделиями и делают нашу жизнь обеспеченной и стабильной.
– Лилия Ильдаровна, в чём заключается суть вашей работы?


– В том, чтобы идти в ногу со временем. Я разрабатываю меню на каждый день и технологии приготовления блюд, которые отвечают всем требованиям современных диетологов с учётом вкусов населения и особенно молодёжи, так как наше кафе напрямую обслуживает учебные заведения.
А наш праздник – ещё одна возможность подвести итоги работы, обсудить достижения, проблемы и перспективы отрасли.

Фото А. Нигматуллиной.

Автор:Евгения Дьяконова
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