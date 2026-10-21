Золотая осень в «Золотом возрасте»

Вместе со своим единомышленником, гитаристом Салаватом Гареевичем Гайсиным, он исполнил для членов клуба «Золотой возраст» песенные хиты 90-х годов — «Листья жёлтые», «Зеркало», мелодии из репертуара Джо Дассена и из фильма «Долгая дорога в дюнах», песни «Подмосковные вечера», «Люди встречаются», «Голубой вагон».

Зрители с удовольствием подпевали гостям, а на выступлении ещё одного приглашённого музыканта, аккордеониста Анатолия Ивановича Труша, исполнившего мелодии из фильма «Цыган» и репертуара группы «Браво», даже пустились в пляс. В клубе «Золотой возраст» собираются как молодые пенсионеры, так и более возрастные жители города. В ближайших планах членов клуба — творческая встреча с психологом, поэтессой и исполнителем песен из Ишимбая Лидией Сафаргуловой.

Фото автора.