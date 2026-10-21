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Местные новости
21 Октября , 12:17

Золотая осень в «Золотом возрасте»

Очередная встреча в клубе «Золотой возраст», которая состоялась в «Мастерской искусств» — библиотеке № 3, была ознаменована концертом группы «Архив», создателем и вдохновителем которой является врач-отоларинголог ГКБ № 1 Сергей Михайлович Башарин.

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Золотая осень в «Золотом возрасте»Золотая осень в «Золотом возрасте»
Золотая осень в «Золотом возрасте»

Вместе со своим единомышленником, гитаристом Салаватом Гареевичем Гайсиным, он исполнил для членов клуба «Золотой возраст» песенные хиты 90-х годов — «Листья жёлтые», «Зеркало», мелодии из репертуара Джо Дассена и из фильма «Долгая дорога в дюнах», песни «Подмосковные вечера», «Люди встречаются», «Голубой вагон».

 

Зрители с удовольствием подпевали гостям, а на выступлении ещё одного приглашённого музыканта, аккордеониста Анатолия Ивановича Труша, исполнившего мелодии из фильма «Цыган» и репертуара группы «Браво», даже пустились в пляс. В клубе «Золотой возраст» собираются как молодые пенсионеры, так и более возрастные жители города. В ближайших планах членов клуба — творческая встреча с психологом, поэтессой и исполнителем песен из Ишимбая Лидией Сафаргуловой.

Фото автора.

Автор:марина воронова
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