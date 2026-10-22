В Стерлитамакском филиале УУНиТ подошла к финалу 10-я "Университетская смена"

На протяжении двенадцати дней школьники из разных городов и районов ЛНР погружались в уникальную атмосферу высшей школы, знакомились с передовыми научными направлениями и открывали в себе новые грани таланта.

Масштабный проект был реализован при мощной поддержке Общероссийского общественно‑государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых», Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ. Благодаря такому высокому уровню партнёрства программа получилась невероятно насыщенной, сбалансированной и полезной для каждого участника.

Организаторы постарались сделать так, чтобы каждый из двенадцати дней запомнился ребятам надолго. Программа была построена на балансе академических знаний, практических навыков и культурного досуга.

Школьники посетили интерактивные презентации факультетов СФ УУНиТ, где из первых уст узнали о перспективных специальностях, современных лабораториях и научных исследованиях, которые ведут студенты и преподаватели.

Участие в квестах, научных боях и квизах позволило ребятам не только проверить собственную эрудицию, но и прокачать навыки работы в команде — качества, без которых невозможно представить современного успешного студента.

Специальный блок экскурсий позволил участникам смены по‑новому взглянуть на Стерлитамак, познакомиться с его богатой историей, архитектурой и культурным наследием.

Финальным аккордом смены стал грандиозный гала‑концерт. Сцена актового зала превратилась в площадку для демонстрации творческих достижений участников. Вокальные номера, современные хореографические постановки, авторские стихи и театральные зарисовки показали, насколько талантлива и разностороння наша молодёжь. Бурные аплодисменты и царившая в зале атмосфера искреннего единения стали лучшим доказательством того, что главные цели смены — социализация, раскрытие потенциала и вдохновение — были успешно достигнуты.

К участникам и организаторам с приветственным словом обратился заместитель директора СФ УУНиТ по научной работе, кандидат исторических наук, доцент Павел Алёшин:

«За эти дни ребята увидели много интересного: и мастер‑классы, и туристические поездки, и спортивные мероприятия. Я хотел бы прежде всего выразить огромную благодарность нашему коллективу вожатых, наставников и воспитателей, которые были рядом с вами все эти дни, делились теплом и опытом. Дорогие ребята, желаю вам хорошей дороги домой, мирного неба над головой, а нашей великой стране — процветания. И пусть у вас всё получится!»

Юбилейная «Университетская смена» официально закрыта, но для её участников это только начало большого пути. Полученный опыт станет прочным фундаментом для осознанного выбора будущей профессии. Многие школьники уже признались, что всерьёз рассматривают Стерлитамакский филиал УУНиТ как приоритетный вуз для поступления.

По информации пресс‑службы УУНиТ