Студенты СФ УУНиТ - обладатели грантов в размере миллион рублей

Программа «Студенческий стартап» - это уникальный социальный лифт, который помогает молодым исследователям превратить теоретические знания в реальные технологии. В этом году экспертное жюри высоко оценило практическую значимость разработок наших студентов.

Дмитрий Николаев (естественнонаучный факультет) представил проект «Интеллектуальная система мониторинга вибраций лабораторных центрифуг для раннего выявления неисправностей».

В современных лабораториях центрифуги являются критически важным оборудованием, выход из строя которого может остановить исследовательский процесс на недели. Разработка Дмитрия - это «умный» программно-аппаратный комплекс, который в режиме реального времени анализирует вибрационный фон устройства. Система способна диагностировать дисбаланс ротора и прогнозировать износ подшипников еще до того, как произойдет поломка. Это не просто техническое решение, а инструмент повышения надежности отечественной лабораторной базы, позволяющий минимизировать затраты на дорогостоящий ремонт и избежать простоев.

Артур Шакиров (факультет математики и информационных технологий) сфокусировался на решении актуальной проблемы HR-менеджмента и управления проектами. Его проект - сервис для автоматизированного подбора проектных команд.

В условиях дефицита квалифицированных кадров поиск нужных специалистов становится сложной задачей. Сервис Артура берет на себя рутину: он анализирует требования к проекту, строит профили необходимых ролей, осуществляет поиск и ранжирование кандидатов на платформе hh.ru, а также выявляет «разрывы в навыках» (skill-gaps). Финальным этапом работы системы является автоматический экспорт задач в популярные таск-трекеры Trello и Jira. Это решение значительно сокращает время на формирование команд и позволяет руководителям проектов сосредоточиться на стратегии, а не на поиске исполнителей.

Победа Дмитрия и Артура - это закономерный результат системной работы СФ УУНиТ по поддержке студенческого предпринимательства. Университет создает среду, в которой студенты могут не только получать фундаментальные знания, но и пробовать себя в роли технологических предпринимателей, получая менторскую поддержку и доступ к необходимым ресурсам.

Полученные гранты станут мощным импульсом для развития проектов: средства будут направлены на закупку оборудования, оплату лицензий, проведение испытаний и подготовку прототипов к выходу на рынок.

Мы гордимся нашими студентами и уверены, что их разработки станут достойным вкладом в развитие российской науки и цифровой экономики. Поздравляем Дмитрия и Артура с заслуженной победой и желаем им не останавливаться на достигнутом, превращая свои стартапы в успешные бизнес-кейсы!

По информации пресс-службы УУНиТ.