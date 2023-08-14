Видеообращение Президента РФ Владимира Путина по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Приветствую вас на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

За прошедшие годы форум по праву заслужил высокий авторитет и признание, стал одним из крупнейших мировых смотров инноваций и современной продукции военного назначения, внёс серьёзный вклад в развитие военно-технического сотрудничества, в целом [в развитие] многоплановых отношений России с зарубежными странами.

И в этот раз участников и гостей форума – представителей делегаций из многих государств – ждёт интересная, насыщенная программа.

На стендах, экспозициях, полигонах парка «Патриот» полторы тысячи российских предприятий представили свыше двадцати восьми с половиной тысяч современных образцов продукции военного и двойного назначения.

Россия открыта к углублению равноправного технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надёжно защищала бы каждое государство.

Предлагаем нашим партнёрам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. В том числе это новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника.

Особое внимание на площадках форума уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идёт о создании новой самостоятельной наукоёмкой и высокотехнологичной отрасли.

И конечно, предлагаем обратить внимание на инновационную и гражданскую продукцию наших предприятий ОПК. Это катера и вертолёты, амфибии и беспилотники для самого широкого применения.

Отмечу также, что в текущем году деловая программа форума, состоящая из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и развития технологий искусственного интеллекта. России есть что предложить в этих прорывных, перспективных направлениях. Год от года у нас растёт объём рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта.

Мы также рады, что всё больше иностранных военно-промышленных компаний становятся участниками форума. Если в прошлом году здесь экспонировали свою продукцию 32 организации, то в этом – 82.

Намерены активно работать как в формате уже сложившихся кооперационных связей, так и создавать новые с опорой на многолетний успешный опыт такого взаимовыгодного партнёрства.

Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений. И рассчитываем, что, как и прежде, на полях форума будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты.

Уважаемые друзья!

Уверен, что его проведение позволит укрепить военное и военно-техническое партнёрство на благо безопасности и стабильности в формирующемся многополярном мире.

Желаю вам успешной работы и всего самого доброго.