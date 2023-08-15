Можно ли вместе с единым пособием на ребенка получать другие "детские" выплаты

+25 °С
Облачно
Друзья, подписывайтесь на наш Telegram-канал!
— пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, если родители работают;
— выплату из маткапитала на малыша до трёх лет;
— ежемесячное пособие на ребёнка до трёх лет, отец которого служит по призыву (в том числе по мобилизации).
Еще больше полезной информации здесь:
Что нужно знать о пособии на ребёнка до трёх лет?
Единое пособие на ребёнка: кто и как его может получить?
Продлеваем пособия на детей. Как и на какие выплаты нужно подать заявление?
Когда ждать “детские” пособия
Даты выплат детских пособий в августе
Чат-боты, которые помогут разобраться в вопросах назначения пособия
на детей от 3 до 7 лет https://t.me/posobie3_7_02_bot
на детей от 8 до 17 лет https://t.me/posobie_8_17_BashkortostanBot
#поддержкасемей