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15 Августа , 14:25

Можно ли вместе с единым пособием на ребенка получать другие "детские" выплаты

Одновременно с единым пособием семья может получать:

Можно ли вместе с единым пособием на ребенка получать другие "детские" выплаты
Можно ли вместе с единым пособием на ребенка получать другие "детские" выплаты



— пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, если родители работают;

— выплату из маткапитала на малыша до трёх лет;

— ежемесячное пособие на ребёнка до трёх лет, отец которого служит по призыву (в том числе по мобилизации).

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5 Августа , 06:23
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