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15 Августа , 11:00

В картинной галерее - выставка ассамбляжа

Дебютная выставка молодого художника-прикладника Таси Ронжиной «Гололедица» открывается 17 августа в городской картинной галерее Стерлитамака.

В картинной галерее - выставка ассамбляжа
В картинной галерее - выставка ассамбляжа

 Ученица известного графика и преподавателя ДХШ Стерлитамака Ольги Литвиненко, выпускница Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова, участница городских, региональных и республиканских выставок, Тася Ронжина работает в технике графики и ассамбляжа, которая напоминает коллаж, но использует объёмные детали и целые предметы, скомпонованные на плоскости подобно картине.

В итоге концепция господствует над материалом, подчиняя его конечной цели художественного высказывания. Специалисты считают ассамбляж ступенькой к инсталляции, поп-арту и другим формам современного искусства.
Открытие выставки - в 17 часов.

Автор:Марина Воронова
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