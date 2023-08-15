В картинной галерее - выставка ассамбляжа

Ученица известного графика и преподавателя ДХШ Стерлитамака Ольги Литвиненко, выпускница Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова, участница городских, региональных и республиканских выставок, Тася Ронжина работает в технике графики и ассамбляжа, которая напоминает коллаж, но использует объёмные детали и целые предметы, скомпонованные на плоскости подобно картине.

В итоге концепция господствует над материалом, подчиняя его конечной цели художественного высказывания. Специалисты считают ассамбляж ступенькой к инсталляции, поп-арту и другим формам современного искусства.

Открытие выставки - в 17 часов.