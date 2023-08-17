В Стерлитамаке прошли республиканские соревнования пожарных

Участвовали более ста работников противопожарных служб из двадцати двух команд, представлявших самые разные уголки республики: Уфу, Нефтекамск, Белорецкий, Учалинский, Туймазинский, Бакалинский, Баймакский, Абзелиловский, Нуримановский, Ишимбайский и другие районы.

Участников соревнований приветствовали заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по РБ полковник внутренней службы Рамиль Аитов, начальник противопожарной службы РБ Раис Арсланов; председатель республиканской организации общероссийского профсоюза работников государственных учреждений Иршат Ниязгулов и другие.

– Эти соревнования позволят повысить профессиональные навыки наших огнеборцев, – сказал во время пресс-подхода Ирек Хайривариевич. – Ведь даже самая совершенная техника – ничто без обученных и подготовленных сотрудников. От успешного выполнения работы зависят жизнь и имущество людей.

При поддержке правительства нашей республики и Главы региона Радия Фаритовича Хабирова в Башкортостане активно развивается противопожарная служба. Практически ежегодно приобретается порядка восьми автоцистерн, а так же прицепные бочки. Наши огнеборцы активно сотрудничают со своими коллегами из соседних регионов. Нынешнее лето выдалось жарким и пожароопасным. Наши пожарные активно помогали в тушении массивных пожаров соседям из Курганской и Оренбургской областей».

Отметив высокий уровень подготовки огнеборцев, Ирек Хайривариевич вручил благодарственные письма сотрудникам различных пожарных частей республики за высокий профессионализм.

Исполняющий обязанности председателя государственного комитета РБ по ЧС Кирилл Первов также отметил внимание, которое уделяют спасателям правительство республики и лично Глава региона. К примеру, в данный момент полным ходом идёт строительство нового здания пожарного депо в посёлке Красноусольском Гафурийского района. Две недели назад началось строительство нового здания для пожарной части в селе Сайраново Ишимбайского района.

Исполняющий обязанности главы администрации города Артур Гафаров отметил, что второй год подряд на стерлитамакской земле проводятся такие соревнования. И пожелал, чтобы подобные мероприятия способствовали повышению профессионализма и квалификации огнеборцев.

Председатель республиканской организации профсоюзов Иршат Ниязгулов вручил награды наиболее отличившимся огнеборцам.

Ирек Хайривариевич ударяет в пожарный гонг, который возвестил о том, что соревнования открыты. Первыми на дистанцию выходят хозяева: команда пожарной части г.Стерлитамака. Юные болельщики из ближайшего школьного лагеря оказывают им бурную поддержку. Всё то время, пока наши пожарные соревнуются, с импровизированных трибун слышится: «Стер-ли-та-мак!».

Этапы соревнований разработаны с учётом необходимых навыков при тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. На первом этапе огнеборцы на время (максимум 24 секунды) должны облачиться в боевую экипировку. Затем надеть средства защиты дыхательных путей (дыхательный аппарат «Омега»).

На следующем этапе – вскрыть болгаркой заблокированную дверь, найти пострадавшего, уложить его на носилки и эвакуировать к месту оказания первой помощи. Затем, сняв с себя дыхательный аппарат, облачиться в экипировку для тушения пожара, сесть в машину, развернуть пожарно-техническое вооружение в сторону учебной башни.

Пока один из трёх членов команды устанавливает разветвление пожарного рукава, двое других прокладывают рукав, взбираются по штурмовой лестнице в окно 3-го этажа. Здесь предстоит найти пострадавшего, спустить его по верёвке вниз, где его должны принять и отнести в безопасную зону. Подаётся вода в рукав. На последнем этапе тот, кто наверху, должен струёй сбить мишень: мячик на подставке внизу.

– Тяжко наверное, бегать в такую жару в таком тяжёлом чёрном облачении!, – невольно посочувствовал я вслух.

– Пожарным к жаре не привыкать, – прокомментировали стоявшие рядом судьи. – Работа такая!

По итогам соревнований первое место заняла пожарная команда из с.Петровского Ишимбайского района. Вторыми были белоречане из села Абзаково. Огнеборцы Стерлитамака заняли почётное третье место.

ФОТО СЕРГЕЯ КРАМСКОВА