Школьница из Башкирии прочитала эпос «Урал батыр» наизусть

Об этом сообщило издание «Кармаскалинская новь» со ссылкой на газету «Тан».

Конкурс, посвящённый башкирскому эпосу «Урал батыр», проходит в лагере «Агидель» в Бурзянском районе республики.

Компетентное жюри внимательно оценивает каждое выступление. Члены комиссии отмечают, что с каждым годом уровень мастерства повышается, а количество выученных строк увеличивается. Так, ученица шестого класса школы села Старосубхангулово Розалия Буранова полностью выучила эпос «Урал батыр», а это - 4600 строк. Школьница и её руководитель Миляуша Ишбулатова также подготовили этнокостюм, соответствующий тематике произведения.

Фото: i-gazeta.com