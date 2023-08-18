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18 Августа , 19:08

Школьница из Башкирии прочитала эпос «Урал батыр» наизусть

Конкурс, посвящённый башкирскому эпосу «Урал батыр», проходит в лагере «Агидель» в Бурзянском районе республики.

Школьница из Башкирии прочитала эпос «Урал батыр» наизусть
Школьница из Башкирии прочитала эпос «Урал батыр» наизусть

Об этом сообщило издание «Кармаскалинская новь» со ссылкой на газету «Тан».

Конкурс, посвящённый башкирскому эпосу «Урал батыр», проходит в лагере «Агидель» в Бурзянском районе республики.

Компетентное жюри внимательно оценивает каждое выступление. Члены комиссии отмечают, что с каждым годом уровень мастерства повышается, а количество выученных строк увеличивается. Так, ученица шестого класса школы села Старосубхангулово Розалия Буранова полностью выучила эпос «Урал батыр», а это - 4600 строк. Школьница и её руководитель Миляуша Ишбулатова также подготовили этнокостюм, соответствующий тематике произведения.

Фото: i-gazeta.com

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