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22 Августа , 11:00

Глава администрации Стерлитамака провел заседание антитеррористической комиссии

На повестке дня стояли вопросы безопасности проведения Дня знаний и выборов депутатов в Государственный Совет – Курултай Республики Башкортостан

Глава администрации Стерлитамака провел заседание антитеррористической комиссии
Глава администрации Стерлитамака провел заседание антитеррористической комиссии

Единый день голосования пройдёт 10 сентября. Участковые избирательные комиссии приступят к работе с 29 августа. До этого времени все объекты, где будут размещаться избирательные участки, на предмет безопасности обследуют специальная комиссия. С членами участковых избирательных комиссий проведут инструктажи и обучения. Для обеспечения безопасности также будут привлекаться частные охранные предприятия.

На время проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню знаний, в школах города усилят контрольно-пропускной режим. Перед началом мероприятий учреждения обследуют кинологи. Заместитель начальника отдела образования Ольга Шитикова отметила, что со всеми сотрудниками школ проведены инструктажи, отработан алгоритм действий, необходимый при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Рустем Фаритович поручил взять вопрос безопасности на особый контроль. Также глава администрации поручил обновить, где это необходимо, пешеходные разметки около школ, проверить все дорожные знаки и работоспособность светофоров.

Пресс-служба администрации
Фото пресс-службы

Глава администрации Стерлитамака провел заседание антитеррористической комиссии
Глава администрации Стерлитамака провел заседание антитеррористической комиссии
Глава администрации Стерлитамака провел заседание антитеррористической комиссии
Глава администрации Стерлитамака провел заседание антитеррористической комиссии
Глава администрации Стерлитамака провел заседание антитеррористической комиссии
Автор:Администрация ГО г. Стерлитамак РБ
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