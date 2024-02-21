В Стерлитамаке открыли мемориальные плиты, посвящённые участникам СВО

В торжественном открытии участвовали глава Совета городского округа Сергей Бойков, заместитель главы администрации Стерлитамака Павел Шорохов, председатель Стерлитамакского отделения общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Сергей Балмасов, прокурор города Стерлитамака Дмитрий Коровкин, военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района Рустам Кантимиров, представители администрации Стерлитамакского района, МВД России, ветераны боевых действий, а также родные и близкие погибших участников СВО и жители города.

Председатель Стерлитамакского отделения общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Сергей Балмасов поблагодарил депутата городского Совета Игоря Пылаева за инициативу установить памятные доски.

Он также отметил, что депутат принимал участие в изготовлении плит.

Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к стеле.

Фото Сергея Крамскова