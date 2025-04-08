В Башкирии сохранятся теплая погода и дожди

8 апреля (вторник):

Местами возможен небольшой дождь. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Дневная температура +15…+20°C.

9 апреля (среда):

Ночью на западе, а днем по республике прогнозируются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, затем юго-западный, умеренный, временами с порывами. Ночью +3…+8°C, днем +11…+16°C, на юго-востоке до +21°C.

10 апреля (четверг):

Местами небольшие дожди, на юго-востоке возможны умеренные осадки. Ветер западный, переходящий в северный, умеренный, местами порывистый. Ночью 0…+5°C, днем +7…+12°C, на юго-востоке до +17°C.

Фото: ИА "Башинформ".