В гимназии №3 открыли Парту Героя

Он геройски погиб, ценой своей жизни вызволив из окружения две роты своих товарищей. В мероприятии приняли участие отец и сестра Героя, участники СВО и другие почётные гости.

Равиль Хазиахметов родился 28 апреля 1984 года в Стерлитамаке. С мая 2003 года по май 2006 года во Внутренних войсках по контракту участвовал в антитеррористических операциях в Чеченской республике и на Северном Кавказе. С июля 2006 года служил в Федеральной службе безопасности г. Москвы, участвовал в операциях по задержанию и ликвидации членов незаконных вооружённых бандформирований. С 7 апреля этого года в должности командира штурмового отделения воевал в зоне специальной военной операции.

«Он был обыкновенным парнем, – отметила в своём выступлении директор гимназии Айгуль Шагисултанова. – Но стал примером для всех нас. Он пожертвовал своей жизнью ради нас. Память о нём будет вечна в наших сердцах».

«Парта Героя» – это не просто ученический стол. Это символ поколений. Об этом, в частности, напомнил ведущий специалист отдела по молодёжной политике администрации города Альберт Гайнуллин. «Жизненный путь Равиля Хазиахметова – пример мужества и любви к Родине, – сказал Альберт Закиевич. – Героями не рождаются. Героями становятся в час испытаний. Пусть этот памятный знак станет напоминанием о том, что такое долг, честь и настоящая любовь к Отчизне. Пусть вдохновляет наших учеников на добрые дела и поступки».

Быть достойными имени Героя призвали сопредседатель ассоциации участников СВО Владимир Егоров, председатель курултая башкир г. Стерлитамака Ляйсан Юсупова и редактор газеты «Ашкадар» Рамиль Мансуров.

Право сидеть за Партой Героя будет присуждаться лучшим ученикам гимназии.

Фото Анастасии Ададуровой.