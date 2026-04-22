Защитить небо от беспилотников

Беспилотная опасность стала реальностью и в нашем регионе. Чаще всего целью вражеских БПЛА становятся крупные заводы, расположенные в промышленных городах. Чтобы защитить предприятия от атак, в республике создается мобилизационный людской резерв (МЛР). Что это такое и как туда попасть?

— Мобилизационный людской резерв — это подразделение министерства обороны, региональные силы со своим боевым уставом. Главная задача этого подразделения — охрана стратегически важных объектов в тылу. В Башкирии, как и во многих других регионах, создан полк МЛР, в задачу которого входит охрана объектов энергетики от беспилотников ВСУ, — поясняет начальник штаба полка мобилизационного людского резерва Самат Минисламов.

Самат Ралисович — ветеран специальной военной операции. Вернувшись домой, решил пойти в резерв, как и многие другие патриотически настроенные жители. Сейчас в Алкино-2 проходят спецсборы для вступивших в МЛР.

— У человека есть основная работа, допустим, на каком-то предприятии. Он заключает контракт с министерством обороны и, находясь в мобилизационном людском резерве, выполняет поставленные задачи. По старым контрактам это два месяца в год, по новым — до шести месяцев в год. Вступить в резерв могут мужчины, отслужившие срочную службу и годные по состоянию здоровья. До 1 ноября 2025 года резервистов привлекали на учебные сборы, а сейчас они входят в мобильные огневые группы, которые обеспечивают охрану заводов от беспилотников, — отмечает Самат Минисламов.

Тем, кто хочет вступить в резерв, нужно обратиться в военкомат. При соответствии всем условиям надо будет пройти медкомиссию, и если здесь не возникнет проблем, подписывается контракт. В период сборов за резервистом сохраняется среднемесячная зарплата по месту основной работы. Кроме того, министерство обороны выплачивает ему 24 тысячи рублей, если речь идет о рядовом составе.

— Контракт подписывается на 3 года или на 5 лет. Человек находится на своей основной работе, и ему звонят из военкомата, сообщая, что подошла его очередь. Если человек вступает резерв впервые, то он вначале проходит двухнедельную подготовку. Чтобы обеспечить охрану заводов в течение года, все, кто входит в резерв, служат по очереди. Иван Иванович, допустим, заступит на дежурство 1 апреля, а Николай Николаевич сменит его через два месяца — 1 июня. Таким образом их могут привлекать на сборы до 6 месяцев в год, то есть три раза по два месяца. Но не факт, что резервиста обязательно вызовут во второй и третий раз, — поясняет начальник штаба.

Добавим, что вступить в резерв могут мужчины до 52 лет (рядовые) или до 67 лет (офицеры), не имеющие задержаний и судимостей. Пакет документов для заключения контракта нужен минимальный — паспорт, военный билет, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты. Отбор по результатам медосвидетельствования и тестирования на профпригодность проводит военкомат.