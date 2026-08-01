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1 Августа , 04:00

Башкортостан принял первые старты Спартакиады народов России

В Башкортостане стартовала Спартакиада народов России – 2026, одно из главных спортивных событий страны.

Башкортостан принял первые старты Спартакиады народов РоссииБашкортостан принял первые старты Спартакиады народов России
Башкортостан принял первые старты Спартакиады народов России

Турнир станет ключевым этапом в формировании национальных сборных на новый олимпийский цикл. Здесь сильнейшие спортсмены борются не только за медали, но и за право войти в состав сборной для подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Республика принимает соревнования по шести видам спорта. Первыми на старт вышли триатлонисты и велогонщики (шоссе).

Участников триатлона приветствовал заместитель министра спорта Башкортостана Артём Новиков. Он пожелал спортсменам честной борьбы, ярких эмоций и новых рекордов, отметив, что главная победа в спорте — это победа над собой. Он поблагодарил Федерацию триатлона России, Ксению Шойгу и организаторов за подготовку соревнований.

В женском триатлоне на олимпийской дистанции победу одержала Диана Исакова из Москвы. Четыре года назад на аналогичных соревнованиях она была второй. У мужчин золото взял Михаил Бастраков, серебро — Денис Колобродов, бронзу — Павел Сорокин. Диана Исакова отметила отличную организацию и поддержку болельщиков, а также хорошие погодные условия и трассу.

В велогонке (индивидуальная гонка с раздельным стартом) у женщин победила Анастасия Семёнова из Санкт-Петербурга, серебро — Тамара Дронова (Москва), бронза — Дарья Фомина (Самарская область). У мужчин первым стал Савва Новиков (Москва), вторым — Кирилл Миллер (Самарская область), третьим — Виктор Бугаенко (Санкт-Петербург). Анастасия Семёнова призналась, что победа стала для неё неожиданностью, и отметила сложный и интересный горный рельеф трассы.

Первый день соревнований показал высокий уровень организации и большой интерес зрителей. Далее участников ждут соревнования по фехтованию, плаванию на открытой воде, гребному слалому и спортивной борьбе.

Фото: Ахметов Ильшат.

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