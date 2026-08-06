«Это начало большого пути»

В рамках реализации гранта Главы республики первая партия из 350 учебных комплектов уже направлена в дошкольные организации 70 муниципалитетов Башкортостана для использования в образовательном процессе.



Учебные наглядные комплекты созданы Международным союзом общественных организаций «Всемирный курултай (конгресс) башкир» для изучения башкирского языка детьми 5–7 лет в дошкольных образовательных учреждениях республики. При создании методического комплекта авторы руководствовались требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В комплект вошли методические рекомендации для педагогов, воспитателей и родителей с готовыми конспектами занятий.



С приветственным словом к участникам встречи обратилась председатель Президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной Думы от фракции Единой России Эльвира Аиткулова. Она подчеркнула, что для успешного освоения родной речи с самого раннего возраста необходимы современная языковая среда, интересные наглядные пособия и тесная связь семьи и детского сада.

«Наша общая задача — создать все условия, чтобы ребенок с первых лет жизни слышал родную речь и проявлял к ней живой интерес. Дошкольный возраст — самый восприимчивый период. В тесном сотрудничестве с Министерством просвещения и педагогическим сообществом мы планомерно развиваем эту рабочую среду, внедряя современные, понятные детям методики», — отметила Эльвира Аиткулова.



Разработке проекта предшествовала большая аналитическая работа. В 2025 году Комиссией по образованию Всемирного курултая башкир был проведен мониторинг условий изучения башкирского языка в детских садах. Эксперты проанализировали оснащенность 130 учреждений, посетили более 270 детских садов по всей республике, охватив свыше 7 тысяч детей, а также провели встречи с воспитателями и родителями. Главным запросом от педагогов на местах оказалась нехватка именно ярких, единых наглядных материалов и игровых пособий.

«Проект “Живое слово” — это прямой ответ на запросы наших воспитателей, педагогов дошкольного образования и родителей. Мы стремимся оказать практическую, методическую помощь дошкольным учреждениям Башкортостана в сохранении и развитии башкирского языка. Здесь важны инновации, творческий подход и взаимная поддержка семьи и детского сада», — добавила Эльвира Ринатовна.



О деталях реализации гранта Главы Республики Башкортостан и структуре учебного пособия рассказала руководитель проекта, председатель Комиссии по образованию, науке, развитию башкирского языка и литературы Всемирного курултая башкир, главный редактор журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина:

«Стенды‑плакаты созданы для максимальной мотивации детей 5–7 лет через визуальное восприятие и ролевые игры. Они знакомят ребят с национальными героями, традициями, культурными и историческими фактами. Заложенная в раннем возрасте основа станет прочной опорой для дальнейшего освоения языка и сохранения нашей культурной идентичности», — подчеркнула Лариса Хашимовна.



Методические рекомендации представила их автор — заведующая отделом дошкольного воспитания городского Научно-информационно-методического центра г. Уфы Гульнара Гоголева.



Над проектом работала большая профессиональная команда: методисты, педагоги-практики, редакторы и специалисты сферы дошкольного образования. Яркое художественное оформление 10 сюжетных картин с этнокультурным компонентом выполнили заслуженный художник Башкортостана Сулпан Билалова и художник-оформитель Майа Каюмова.



Проект объединяет традиционные этнокультурные элементы и современные педагогические методики. Для удобства педагогов и родителей электронная версия материалов уже размещена в свободном доступе на официальном сайте Всемирного курултая башкир. В августе и сентябре в районах и городах республики пройдут зональные методические семинары, где воспитатели, педагоги дошкольного образования и родители смогут обменяться передовым опытом работы с новым комплектом.



Фотографии Юлая Каримова.

Пресс-служба Всемирного курултая башкир.