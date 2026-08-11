На Инвестсабантуе «Зауралье» состоится Кубок Башкортостана по бизнес‑стратегии

Global Management Challenge — масштабный международный чемпионат по развитию управленческих навыков: он проводится свыше 40 лет и собирает команды из множества стран. Соревнование проходит в формате бизнес‑симуляции, которая воспроизводит реальные условия управления предприятием. В ходе игры команды должны выстраивать стратегию, конкурировать с соперниками и управлять виртуальной компанией, оперативно реагируя на колебания рынка и изменения в экономической обстановке.

По мнению первого заместителя Премьер‑министра Правительства Республики Башкортостан, министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, такие состязания — значимая площадка для формирования кадрового резерва современных управленцев.

Рустам Муратов подчеркнул: «Управленческие компетенции сегодня — один из главных факторов конкурентоспособности организации. Опыт, полученный в рамках чемпионата, будет ценен и для действующих руководителей, и для молодых специалистов, которым предстоит формировать экономику будущего. Команды, которые одержат победу на региональном этапе, смогут выступить от лица Республики Башкортостан в Национальном финале Global Management Challenge».

Источник и фото: Правительство РБ