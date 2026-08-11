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11 Августа , 05:03

На Инвестсабантуе «Зауралье» состоится Кубок Башкортостана по бизнес‑стратегии

Региональный этап международного чемпионата Global Management Challenge состоится 14 августа в Сибае — он станет частью программы VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье». Среди участников — представители деловых кругов, органов власти, институтов развития, крупных компаний, а также участники программы «Герои Башкортостана».

На Инвестсабантуе «Зауралье» состоится Кубок Башкортостана по бизнес‑стратегииНа Инвестсабантуе «Зауралье» состоится Кубок Башкортостана по бизнес‑стратегии
На Инвестсабантуе «Зауралье» состоится Кубок Башкортостана по бизнес‑стратегии

Global Management Challenge — масштабный международный чемпионат по развитию управленческих навыков: он проводится свыше 40 лет и собирает команды из множества стран. Соревнование проходит в формате бизнес‑симуляции, которая воспроизводит реальные условия управления предприятием. В ходе игры команды должны выстраивать стратегию, конкурировать с соперниками и управлять виртуальной компанией, оперативно реагируя на колебания рынка и изменения в экономической обстановке.

По мнению первого заместителя Премьер‑министра Правительства Республики Башкортостан, министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, такие состязания — значимая площадка для формирования кадрового резерва современных управленцев.

Рустам Муратов подчеркнул: «Управленческие компетенции сегодня — один из главных факторов конкурентоспособности организации. Опыт, полученный в рамках чемпионата, будет ценен и для действующих руководителей, и для молодых специалистов, которым предстоит формировать экономику будущего. Команды, которые одержат победу на региональном этапе, смогут выступить от лица Республики Башкортостан в Национальном финале Global Management Challenge».

Источник и фото: Правительство РБ

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