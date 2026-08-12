+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
12 Августа , 10:53

Что происходит в Башкирии: ситуация на 12 августа

На телеканале БСТ продолжается серия ежедневных брифингов, в которых обсуждается актуальная ситуация в Башкортостане. 

Что происходит в Башкирии: ситуация на 12 августаЧто происходит в Башкирии: ситуация на 12 августа
Что происходит в Башкирии: ситуация на 12 августа

Как обстоит дело с пляжами в республике? Что делают спасатели, чтобы трагедий на водных объектах стало меньше? Кто чаще всего подвергается риску?  Об этом состоялась беседа с заместителем председателя Госкомитета по ЧС Республики Башкортостан Лилией Каримовой.

Какая ситуация с топливом?

Власти отмечают положительную динамику. Проблемы с топливом отмечаются в 6 районах, при этом ситуация во вчерашних “красных” зонах стабилизирована. Резерв топлива для экстренных служб есть. 

Как проходит купальный сезон?

Он идет с 1 июня по 31 августа, уже зарегистрировано 34 погибших на воде. Средний портрет погибшего - мужчина, средних лет, чаще всего под воздействием алкоголя. Среди погибших есть 8 детей, в их гибели по большей части виновны взрослые, которые оставили детей без присмотра. 

Как работают спасатели на Белой в Уфе?

На каждом аттестованном пляже дежурят спасатели, это норма закона.

Дежурят ли спасатели на Инзере?

Да. На аттестованном пляже в Абзаново есть пункт спасателей, отдыхающим тут всегда придут на помощь. А вообще все официальные пляжи по Башкирии можно посмотреть на сайте регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. 

Кто отвечает за знаки, которые запрещают плавать в водоемах?

Их ставит специальная комиссия. При этом бывает и такое, что дети прыгают с моста прямо в реку. Как только этот факт фиксируется, туда выезжает комиссия и начинает профилактическую работу. Спасатели также порой фиксируют, что жители сами уничтожают предупреждающие аншлаги - за их состоянием должно следить руководство муниципалитета. Иными словами, если вы не видите запрещающий аншлаг, это еще не означает, что его здесь быть не должно. 

Что происходит на водохранилищах Башкирии?

На прошлых выходных здесь отдыхали порядка 10 тысяч человек, а на Нугуше - около 15 тысяч. Сегодня на Павловке спасатели наблюдают 10-15 лодок, на которых есть туристы. Водный транспорт на предмет не пьян ли капитан, есть ли у него право управлять лодкой проверяют сотрудники МЧС. 

Что делают с пьяным капитаном водного транспорта?

Данные о нем передают в специальную комиссию и далее к нему применяют меры. 

Недавно рыбака ударило током, как предотвратить такие ситуации?

Рыбаки должны понимать, какая погода ожидается во время рыбалки. Если прогнозируется дождь, гроза - плавать или рыбачить нельзя. Категорически запрещено рыбачить вблизи линий электропередач. Также рыбакам не нужно вставать рядом с отдельно стоящим деревом, ведь в него может ударить молния. 

Александр Беляев
 
Источник и фото: телеканал БСТ.
Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru