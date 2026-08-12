Что происходит в Башкирии: ситуация на 12 августа

Как обстоит дело с пляжами в республике? Что делают спасатели, чтобы трагедий на водных объектах стало меньше? Кто чаще всего подвергается риску? Об этом состоялась беседа с заместителем председателя Госкомитета по ЧС Республики Башкортостан Лилией Каримовой.

Какая ситуация с топливом?

Власти отмечают положительную динамику. Проблемы с топливом отмечаются в 6 районах, при этом ситуация во вчерашних “красных” зонах стабилизирована. Резерв топлива для экстренных служб есть.

Как проходит купальный сезон?

Он идет с 1 июня по 31 августа, уже зарегистрировано 34 погибших на воде. Средний портрет погибшего - мужчина, средних лет, чаще всего под воздействием алкоголя. Среди погибших есть 8 детей, в их гибели по большей части виновны взрослые, которые оставили детей без присмотра.

Как работают спасатели на Белой в Уфе?